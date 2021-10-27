Меркель вручили документы об увольнении

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Ангеле Меркель и членам ее кабинета министров официальные увольнительные грамоты, говорится в сообщении немецкого правительства.
Штайнмайер напомнил, что в данном случае «освобождение правительства от обязанностей является формальным актом». Поскольку к этому моменту новый кабмин еще не сформирован, то действующее правительство завершает срок лишь формально, но продолжает выполнять все обязанности без каких-либо ограничений.
«Многое, очень многое произошло за прошедшие четыре года. Сказать, что предыдущий легислатурный период был сложным, учитывая задачи, которые нужно было решить, и близко не соответствует реальному положению дел», — цитирует ТАСС президента Германии.
По его словам, «пандемия перевернула мир с ног на голову». !Она требовала огромных усилий от вас, от всей страны», — добавил Штайнмайер. Он указал на то, что последние годы прошли «под знаком международной напряженности».
«Внутренняя сплоченность Европы остается шаткой, снижение напряженности, поиск баланса интересов в Европе будут оставаться одной из центральных задач любого нового правительства», — заявил президент.
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