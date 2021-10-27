НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Меркель вручили документы об увольнении

Источник:
ТАСС
467 3
Фото: © bundeskanzlerin; instagram.com/bundeskanzlerin

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Ангеле Меркель и членам ее кабинета министров официальные увольнительные грамоты, говорится в сообщении немецкого правительства.

Штайнмайер напомнил, что в данном случае «освобождение правительства от обязанностей является формальным актом». Поскольку к этому моменту новый кабмин еще не сформирован, то действующее правительство завершает срок лишь формально, но продолжает выполнять все обязанности без каких-либо ограничений.

«Многое, очень многое произошло за прошедшие четыре года. Сказать, что предыдущий легислатурный период был сложным, учитывая задачи, которые нужно было решить, и близко не соответствует реальному положению дел», — цитирует ТАСС президента Германии.

По его словам, «пандемия перевернула мир с ног на голову». !Она требовала огромных усилий от вас, от всей страны», — добавил Штайнмайер. Он указал на то, что последние годы прошли «под знаком международной напряженности».

«Внутренняя сплоченность Европы остается шаткой, снижение напряженности, поиск баланса интересов в Европе будут оставаться одной из центральных задач любого нового правительства», — заявил президент.

Еще по теме
Россия обжалует решение передать «скифское золото» Украине
Голландский суд отдал Украине скифское золото из Крыма
Россия предложила США стратегическое соглашение
Путин и Джонсон решили наладить отношения
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Юный водитель в Томске заплатит тысячу за провоз пассажира на крыше
Погода резко испортится на Алтае
Сибирские ученые вырастили кристаллы для поиска темной материи
Томич подарил 125 людям доли в 11-метровом доме
Самое популярное
Объявлена официальная дата открытия сезона в Шерегеше
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Опубликован первый трейлер переиздания трилогии GTA
Обсуждение (3)
Картина дня
Меркель вручили документы об увольнении
Эксперты спрогнозировали дефицит кресел и диванов в России
Работники заявили об эффективности удаленки
Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории
О самом главном
Народные приметы: почему не отмечают 40 лет
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

лачинов

Как же надоело это лукавство. Слышали уже все эти сказки. Рост мировых цен заставляет поднимать цены...

Uynachalnica

Так давай на вызовы не приезжать, и благодать в больничках будет, если верить, что уколовшиеся в легкой...

Lex_Andrey

Да как щас лечат врачи ( халатно ), ничего другого и не остается как дома самому лечится!!!А этот недоделанный...

лачинов

Спасибо за совет. И так достаточно много людей умирает дома. Не портя показатели медицинских учреждений....
Sibnet.Ru