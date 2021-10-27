Telegram покажет пользователям рекламу

Мессенджер Telegram начнет демонстрировать официальные рекламные сообщения в каналах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем аккаунте.

«Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут намного более комфортными для пользователей. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис», — написал Дуров.

Рекламные сообщения появятся в публичных каналах, у которых более тысячи подписчиков. Их также ограничат 160 символами. Отмечается, что они будут соответствовать тематике канала, в котором они показываются.

Дуров подчеркнул, что мессенджер не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Продолжительность показа рекламы будет зависеть от суммы, заплаченной рекламодателем.

Пока рекламная платформа тестируется. После полноценного запуска компания намерена делиться доходами от рекламы с владельцами общедоступных каналов, в которых отображаются коммерческие сообщения.