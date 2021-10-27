Windows 11 оказалась медленней «десятки»

Производительность новейшей операционной системы Windows 11 оказалась ниже Windows 10, свидетельствуют независимые тесты.

Специалисты сравнили производительность операционных систем Microsoft, установив их на один и тот же компьютер. Тестовая сборка включала твердотельный накопитель, процессор AMD Ryzen 5 1600, 32 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce GT 1030.

В результате популярный архиватор WinRAR быстрее распаковал тестовый архив на Windows 10. Бенчмарк AIDA64 после тестирования также отдал предпочтение более старой «десятке», которая выполняла задачи быстрее, пишет Overclockers.

Единственные синтетические тесты, где Windows 11 опередила предшественницу — игровые. Однако фактическое преимущество в этом случае выражалось в нескольких баллах, отмечают исследователи.