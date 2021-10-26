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Карты «Мир» подключат к Google Pay

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Карты национальной платежной системы «Мир» с 26 октября начнут подключать к сервису бесконтактной оплаты Google Pay, следует из сообщения платежной системы.

Работа над интеграцией сервиса стартовала осенью 2021 года, окончательные сроки подключения каждый банк определяет самостоятельно. Однако ожидается, что до конца октября пользователи карт «Мир» уже смогут использовать Google Pay.

Количество карт «Мир» на сегодня превышает 100 миллионов штук. По оценке экспертов, национальная система занимает порядка трети российского рынка карт. В частности, этими картами пользуются практически все бюджетники.

В настоящее время картами «Мир» можно оплачивать покупки и услуги со смартфона с помощью Apple Pay, Mir Pay и Samsung Pay. При этом самой популярной платежной системой для мобильных устройств в России является Google Pay, она доступна на всех устройствах Android.

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