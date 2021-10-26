Отец назвал сына непроизносимым именем

Житель Индонезии выбрал для своего сына непроизносимое имя — ABCDEF GHIJK Zuzu. По словам мужчины, он определился с именем будущего ребенка еще до его рождения.

«Я мечтал стать писателем, и тогда у меня возникла идея дать моему ребенку уникальное имя», — рассказал индонезиец изданию China Press.

При этом в семье мальчика зовут просто Адеф, а полное имя используется только в официальных документах. Его окончание имеет расшифровку — Zuzu представляет собой комбинацию имен обоих родителей ребенка.

Примечательно, что у мальчика есть два старших брата, у которых обычные имена. Однако их отец признался журналистам, что первоначально хотел назвать детей NOPQ RSTUV и XYZ.