Отец назвал сына непроизносимым именем

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Житель Индонезии выбрал для своего сына непроизносимое имя — ABCDEF GHIJK Zuzu. По словам мужчины, он определился с именем будущего ребенка еще до его рождения.
«Я мечтал стать писателем, и тогда у меня возникла идея дать моему ребенку уникальное имя», — рассказал индонезиец изданию China Press.
При этом в семье мальчика зовут просто Адеф, а полное имя используется только в официальных документах. Его окончание имеет расшифровку — Zuzu представляет собой комбинацию имен обоих родителей ребенка.
Примечательно, что у мальчика есть два старших брата, у которых обычные имена. Однако их отец признался журналистам, что первоначально хотел назвать детей NOPQ RSTUV и XYZ.
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