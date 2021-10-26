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Redmi Note 11 получит мощную зарядку

Источник:
Gizchina
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Фото: © Xiaomi

Грядущий смартфон Redmi Note 11 получит поддержку зарядки мощностью 120 Вт, сообщает официальный аккаунт китайского бренда в социальной сети Weibo.

Зарядка такой мощности впервые применяется в смартфонах среднего ценового сегмента. По всей видимости, поддержку 120 Вт получат все версии Redmi Note 11 — от региональных до международных.

Предыдущий смартфон линейки Redmi Note 10 имеет зарядку на 67 Вт для китайского рынка и 33 Вт — для международного. При этом недавний флагманский аппарат Xiaomi 11T Pro получил универсальное зарядное устройство.

Также известно, что Redmi Note 11 будет использовать линейный X-осевой вибромотор, который в основном применяют на флагманах. По сравнению с обычным мотором он обеспечивает лучшую реакцию и дифференцированную тактильную обратную связь.

При этом пока отсутствуют достоверные данные о чипсете новой модели — по предположениям инсайдеров, он может базироваться на процессоре MediaTek Dimensity 920. Анонс новинки ожидается в ближайшие дни.

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