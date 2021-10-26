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Дачную амнистию продлят до 2031 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который продлевает дачную амнистию до 1 марта 2031 года и расширяет действие закона.

Впервые дачная амнистия была введена 1 сентября 2006 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Документ подразумевает упрощенный порядок оформления в собственность дома, объектов бытового назначения или земельного участка.

Законопроект предлагает легализовать и оформить в собственность в упрощенном порядке жилье, которое построено до 14 мая 1998 года. Кроме этого, он распространяется на земельные участки, на которых расположены строения.

Действие закона также планируется расширить на стихийные рабочие поселки, которые возникли в советские годы в связи с активным индустриальным развитием. Со временем они образовывали самостоятельные населенные пункты или поглощались историческими поселениями.

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Домострой #Право
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