Погода резко испортится на Алтае

Погода резко испортится в Алтайском крае и Республике Алтай вечером во вторник, а в среду температура местами опустится ниже ноля и пойдет снег.

Так, в Республике Алтай ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами гололедные явления, с усилением ветра до 20-25 метров в секунду, в горах – до 32 метров в секунду.

В Алтайском крае 27 октября в отдельных районах синоптики прогнозируют небольшие, днем местами по югу и востоку умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, возможны гололедные явления. Местами ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду.

При этом, по данным спасателей, существуют риски нарушений в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, ограничения движения на автодорогах, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.