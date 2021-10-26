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Госдума поддержала повышение МРОТ

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года на 6,4% — до 13 617 рублей.

Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 года составит 825 рублей. По оценке разработчиков документа, принятие инициативы будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 миллиона работников.

Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 17,4 миллиарда рублей. Соответствующие деньги уже заложены на 2022 год в бюджетах.

В настоящее время минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платой за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины ниже.

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