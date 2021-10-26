Сибирские ученые вырастили кристаллы для поиска темной материи

Ученые Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН выращивают кристаллы для попытки регистрации частиц темной материи.

Кристаллы, которые выращивают в ИНХ СО РАН, используются в разных направлениях: от космоса до глубин подземелий. Опыты глубоко под землей, нацеленные на поиск взаимодействий частиц, требуют совершенной радиационной защиты. Кристаллы ИНХ СО РАН позволяют создавать контур такой защиты и регистрировать действительно интересные сигнальные события.

«С помощью наших кристаллов можно искать полезные ископаемые. Например, нефть прозрачна для гамма-излучения. Также их используют для попытки регистрации частиц темной материи и изучения свойств нейтрино», — цитирует «Наука в Сибири» заведующего лабораторией роста кристаллов ИНХ СО РАН Владимира Шлегеля.

Кристаллы ИНХ СО РАН используются в проекте Korea Invisible Mass Search (Южная Корея) — подземном эксперименте по поиску массивных частиц со слабым взаимодействием, кандидатов в темную материю. Там будет установлено около 300 кристаллов молибдата лития.

Также их изготовят для подземной лаборатории в Гран-Сассо (Италия). Туда планируется поставить полторы тысячи кристаллов ИНХ СО РАН общим весом около 500 килограммов. Подходящие для этих опытов кристаллы молибдата лития на сегодняшний день синтезируются только в Новосибирске.

Как считает современная наука, на темную материю приходится примерно 85% материальной Вселенной. Но ни обнаружить ее, ни описать ее свойства нельзя, так как она не взаимодействует с обычной материей.