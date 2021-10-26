Доллар и евро обновили годовые минимумы

Доллар и евро обновили минимальные годовые значения по отношению к рублю, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Курс доллара в ходе торгов снизился на 39 копеек — до минимальной годовой отметки в 69,32 рубля. Евро подешевел на 40 копеек — до 80,50 рубля, также обновляя годовой минимум. Курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года

Эксперты отмечают, что поддержку рублю оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под последние налоговые выплаты октября. Кроме этого, позитивно сказывается рост цен на нефть — на сегодня марка Brent торгуется чуть выше 85 долларов за баррель.

Кроме этого, российская валюта укрепляется за счет жесткой кредитно-денежной политики Центробанка. В пятницу финансовый регулятор повысить ключевую ставку сразу на 0,75 процентных пункта.