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Голландский суд отдал Украине скифское золото из Крыма

Источник:
ТАСС
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Фото: Zamunu45 / CC BY-SA 4.0

Апелляционный суд в Амстердаме постановил, что «скифское золото» из Крыма принадлежит Украине и постановил передать его Киеву.

Соответствующие решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. Данные объекты «являются частью культурного наследия Украины» и «должны быть переданы украинской стороне», приводит ТАСС слова судьи.

Коллекция скифского золота пока останется у Музея Алларда Пирсона, сообщил представитель учреждения.

«Скифское золото» — это коллекция из 2 тысяч предметов, которую крымские музеи в феврале 2014 года передали Музею Аллада Пирсона в Нидерландах для выставки. После вхождения Крыма в состав России, которое произошло в марте того же года, права на экспонаты заявила Украина. Коллекция все это время хранится в Амстердаме.

В Кремле до решения суда сообщили, что следят за судьбой «скифского золота. «Этим занимаются в основном наши юристы и Министерство культуры. Но тема важна, безусловно, следим», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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