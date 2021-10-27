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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Работники заявили об эффективности удаленки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники российских компаний считают, что их эффективность во время работы в удаленном режиме только возросла, об этом свидетельствую данные соцопроса, проведенного международной рекрутинговой компанией Hays.

В опросе приняли участие более 500 нанимающих менеджеров и более 500 других специалистов. Оказалось, что женщины более позитивно оценивают свою эффективность на удаленке по сравнению с мужчинами: о ее повышении заявили 36% опрошенных против 32% мужчин.

Незначительно снизилась эффективность у 12% сотрудниц и только у 5% произошло значительное снижение. Среди мужчин 14% говорят о незначительном снижении, значительно снизилась эффективность у 6% опрошенных.

В то же время работодатели более пессимистично оценивают эффективность сотрудников при переходе на удаленный режим: по мнению 34% нанимающих менеджеров, удаленка привела к незначительному снижению эффективности работы. 

Еще 30% отмечают, что эффективность осталась на прежнем уровне, и только 18% ответивших считают, что она повысилась. По мнению 8% работодателей, эффективность снизилась значительно.

Тема: Коронакризис
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Экономика #Рынок труда
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Топ комментариев

лачинов

Как же надоело это лукавство. Слышали уже все эти сказки. Рост мировых цен заставляет поднимать цены...

Uynachalnica

Так давай на вызовы не приезжать, и благодать в больничках будет, если верить, что уколовшиеся в легкой...

Lex_Andrey

Да как щас лечат врачи ( халатно ), ничего другого и не остается как дома самому лечится!!!А этот недоделанный...

лачинов

Спасибо за совет. И так достаточно много людей умирает дома. Не портя показатели медицинских учреждений....
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