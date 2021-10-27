Работники заявили об эффективности удаленки

Сотрудники российских компаний считают, что их эффективность во время работы в удаленном режиме только возросла, об этом свидетельствую данные соцопроса, проведенного международной рекрутинговой компанией Hays.

В опросе приняли участие более 500 нанимающих менеджеров и более 500 других специалистов. Оказалось, что женщины более позитивно оценивают свою эффективность на удаленке по сравнению с мужчинами: о ее повышении заявили 36% опрошенных против 32% мужчин.

Незначительно снизилась эффективность у 12% сотрудниц и только у 5% произошло значительное снижение. Среди мужчин 14% говорят о незначительном снижении, значительно снизилась эффективность у 6% опрошенных.

В то же время работодатели более пессимистично оценивают эффективность сотрудников при переходе на удаленный режим: по мнению 34% нанимающих менеджеров, удаленка привела к незначительному снижению эффективности работы.

Еще 30% отмечают, что эффективность осталась на прежнем уровне, и только 18% ответивших считают, что она повысилась. По мнению 8% работодателей, эффективность снизилась значительно.