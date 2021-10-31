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Западный эксперт назвал истинную цель «Северного потока»

Источник:
Bloomberg
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Россия построила газопровод «Северный поток — 2», чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории некоторых постсоветских республик, в частности, Украины, считает аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли.

Россия после распада Советского Союза оказалась в зависимости от стран, по территории которых трубопроводы. И эти страны оказались не всегда дружественны Москве. К их числу эксперт отнес Украину, Молдавию, а также Польшу, Чехию, Румынию и Болгарию.

«Отношения Москвы со многими из этих стран менялись, и далеко не в лучшую сторону с точки зрения России. <…> Неудивительно, что она намерена положить конец своей зависимости от подобных связей», — приводит Bloomberg Джулиан Ли.

По его словам, «Северный поток — 2» позволит России решить эту проблему. Бытующее на Западе мнение, что трубопровод создавался как «газовая ловушка» для Европы, — не соответствует реальности,

«Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.

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