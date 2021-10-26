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Наталья Орейро получила российское гражданство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © nataliaoreirosoy, instagram.com/nataliaoreirosoy

Актриса и певица Наталья Орейро вместе с сыном получила российское гражданство. Об этом сообщается на портале официальных правовых актов.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 году в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине», — говорится в указе главы государства.

Орейро подала документы на оформление российского гражданства еще в июне 2020 года. Когда актриса рассуждала о возможности получить гражданство в России, то признавалась, что это для нее большая честь.

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