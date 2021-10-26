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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

QR-коды введут раньше срока в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти решили ввести систему QR-кодов в Новосибирской области 30 октября, так как введены нерабочие дни. Раньше эту меру планировали ввести 8 ноября.

По словам замгубернатора региона Юрия Петухова, с 30 октября вводятся QR-коды в спортивных учреждениях, фитнес-центрах, театрах, кинотеатрах, концертных залах, детских центрах при количестве от 100 человек. Ограничения действуют только для совершеннолетних.

Посещать эти мероприятия смогут новосибирцы при наличии действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, либо отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение трех календарных дней с момента исследования, либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

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