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Россию обвинили в попытках «отколоть» Шотландию от Британии

Источник:
The Times
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Фото: Foreign and Commonwealth Office / CC BY 2.0

Россия пытается «усилить раскол» в Великобритании, вмешиваясь в дебаты о независимости Шотландии, заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

По его утверждению, Кремль якобы «использует уязвимые места». «Комитет по разведке и безопасности парламента пришел к выводу, что российское вмешательство в политику Великобритании стало новой нормой, и что есть «заслуживающие доверия комментарии из открытых источников, которые Россия использовала для оказания влияния в связи с референдумом о независимости Шотландии"», — пишет газета The Times.

«На вопрос, есть ли какие-либо доказательства онлайн-вмешательства, Уоллес сказал: "Я думаю, что мы видели, что Россия и другие страны заинтересованы в усилении раскола в националистических дебатах вокруг Европы, включая Шотландию. Я не могу говорить о том, что происходит здесь и сейчас, но могу сказать, что есть интерес и даже больше», — приводит газета слова Уоллеса.

Министр обороны в этой связи подчеркнул роль России в «коррумпировании политических систем или даже в попытке ослабить страны», включая страны Балтии.

Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран. Кремль также заявлял, что не допустит подобной практики в отношении России.

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Политика #Мир #Говорят о России
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