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Власти рассказали, что закроют в Новосибирске в нерабочие дни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Павел Комаров

Аквапарк и закрытые помещения Новосибирские зоопарка нельзя будет посетить в нерабочие дни в первую неделю ноября, такое решение приняли во вторник новосибирские власти.

С 30 октября приостанавливается посещение аквапарка, закрытых помещений зоопарка.

«Идем по лайту, чтобы не обрушить экономику и остановить распространение этой смертельной инфекции. При ухудшении эпидситуации будут корректироваться и вводиться новые допограничения. Наша с вами задача — усилить работу по вакцинации», — сказал замгубернатора региона Юрий Петухов.

Останавливается работа ресторанов и кафе с 23.00 до 06.00 за исключением обслуживания навынос, питание в гостиницах, в аэропорту, на вокзалах.

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