Власти рассказали, что закроют в Новосибирске в нерабочие дни

Аквапарк и закрытые помещения Новосибирские зоопарка нельзя будет посетить в нерабочие дни в первую неделю ноября, такое решение приняли во вторник новосибирские власти.

С 30 октября приостанавливается посещение аквапарка, закрытых помещений зоопарка.

«Идем по лайту, чтобы не обрушить экономику и остановить распространение этой смертельной инфекции. При ухудшении эпидситуации будут корректироваться и вводиться новые допограничения. Наша с вами задача — усилить работу по вакцинации», — сказал замгубернатора региона Юрий Петухов.

Останавливается работа ресторанов и кафе с 23.00 до 06.00 за исключением обслуживания навынос, питание в гостиницах, в аэропорту, на вокзалах.