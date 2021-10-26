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Названа причина исчезновения «Формотерола» из аптек Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минпромторг Новосибирской области проверяет наличие в аптеках препарата «Формотерол», причиной пропажи мог стать дефицит сырья, сообщает ведомство.

Новосибирцы столкнулись в исчезновением из аптек лекарства для лечения бронхита и астмы — «Формотерол».

«По предварительной информации, трудности связаны с перебоями поставок в Россию сырья для изготовления данного препарата», — говорится в сообщении ведомства.

При этом лекарственные препараты (аналоги) с действующим веществом «Формотел» присутствуют на онлайн-сервисах в достаточном количестве.

Власти направили производителям лекарства запросы с просьбой разъяснить ситуацию поставок препарата «Формотерол» в Новосибирскую область.

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