Названа причина исчезновения «Формотерола» из аптек Новосибирска

Минпромторг Новосибирской области проверяет наличие в аптеках препарата «Формотерол», причиной пропажи мог стать дефицит сырья, сообщает ведомство.

Новосибирцы столкнулись в исчезновением из аптек лекарства для лечения бронхита и астмы — «Формотерол».

«По предварительной информации, трудности связаны с перебоями поставок в Россию сырья для изготовления данного препарата», — говорится в сообщении ведомства.

При этом лекарственные препараты (аналоги) с действующим веществом «Формотел» присутствуют на онлайн-сервисах в достаточном количестве.

Власти направили производителям лекарства запросы с просьбой разъяснить ситуацию поставок препарата «Формотерол» в Новосибирскую область.