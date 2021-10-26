Розенбаум перепел песню «Oops! I Did It Again» Бритни Спирс

Певец Александр Розенбаум исполнил хит Бритни Спирс «Oops! I Did It Again» в своей манере, рассмешив зрителей.

Песню Бритни Спирс Розенбауми предложили спеть в эфире «Вечернего Урганта» в рубрике «Pop-stop», где музыкант исполняет мировые хиты на английском языке в собственной манере.

По форме творчество Розенбаума близко к жанру бардовской песни, хотя его раннее творчество относилось к жанру блатной песни. Сейчас музыкальная стилистика артиста весьма различная — от джаза до рока и рок-н-ролла.

Ранее в «Вечернем Урганте» музыкант перепевал хиты российских исполнителей, которые никогда не слышал. Это «Алкоголичка» Александра Реввы, «Водица» Ольги Бузовой и «Пчеловод» Rasa.