Группу насильников отправили в колонию в Барнауле

Двое мужчин, насиловавших беспомощную девушку в Барнауле по наводке общей знакомой, вместе с подельницей на семь лет отправятся в колонию. Потерпевшей выплатят штраф, сообщает СУ СК Алтайского края.

Инцидент произошел в начале апреля. 20-летняя девушка решила отомстить знакомой за то, что она больше не захотела оказывать интимные услуги за плату и этим лишила ее заработка.

Она арендовала квартиру и пригласила туда двух мужчин 37 и 27 лет. После этого заманила девушку в гости. Когда та пришла, ее стали избивать и принуждать к совершению половых актов. На протяжении ночи мужчины насиловали девушку и совершали в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

После того, как они уснули, их жертва выбралась из квартиры через окно и, находясь на карнизе жилого дома, позвала на помощь. Испугавшись, что насильники могут проснуться, она спрыгнула вниз, где ее поймал сотрудник транспортной полиции.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «групповое изнасилование», «иные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору», «незаконное лишение свободы человека».

Во время предварительного следствия осужденные своей вину не признали, утверждая, что все происходило по обоюдному согласию. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимых виновными и приговорил каждого к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Они также должны выплатить в пользу жертвы штраф в 500 тысяч рублей.