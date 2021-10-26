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Цукерберг заявил о попытках оклеветать Facebook

Источник:
ТАСС
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Фото: Anthony Quintano from Westminster, United States / CC BY 2.0

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что в мире предпринимаются скоординированные попытки оклеветать социальную сеть.

«Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но, на мой взгляд, то, что мы видим сейчас, это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о нашей компании», — цитирует ТАСС Цукерберга.

Компании не должны самостоятельно принимать все решения о своей медийной политике, в некоторых вопросах необходимо применять государственное регулирование, считает Цукерберг.

«Нам необходимо балансировать между понятиями социальной справедливости, как то свобода слова и снижение вредоносного контента или между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка <...>. Речь идет в первую очередь не о деньгах, а о соблюдении баланса между сложными социальными ценностями», — пояснил он.

СМИ накануне опубликовали новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. Журналисты 17 изданий изучили работу соцсети. Они выступили с утверждением, что руководство Facebook в собственных интересах пренебрегало принципами свободы слова и равноправия, а также предвзято относилось к некоторым группам пользователей.

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