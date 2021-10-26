Начались съемки российского сериала «Здравствуйте, я ваша смерть»

Сериал «Здравствуйте, я ваша смерть» расскажет о вестнике смерти, который будет давать людям возможность исправить ошибки перед кончиной. Производством проекта занята «Кинокомпания братьев Андреасян», сообщила пресс-служба компании.

Главный герой сериала Паша умирает и становится вестником потустороннего мира, тем, кто извещает людей о предстоящей кончине. Бизнесмены, бабушки, чиновники, домохозяйки, мигранты – смерть не делает ни для кого исключения, и благодаря Паше, они могут исправить ошибки жизни перед своим последним вздохом.

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Главную роль в сериале исполняет Михаил Тарабукин, известный по сериалам «Отель Элеон», «Гранд», «Кухня», «#СеняФедя» и другим.

В сериале появится немало популярных актеров: Роман Курцын, Владимир Сычев, Лиза Моряк, Оскар Кучера, Алексей Маклаков, Ольга Волкова, Юлия Михалкова, Ольга Хохлова, Михаил Евланов, Грант Тохатян, Виктория Богатырева, Вадим Цаллати.

Сериал «Здравствуйте, я ваша смерть» выйдет в одном из онлайн-кинотеатров в 2022 году.