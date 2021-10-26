Подросток в Томской области избила отчима, заступаясь за мать

Девочка-подросток в Бакчаре Томской области избила 42-летнего отчима, полиция проводит проверку по факту происшествия.

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале «Регион-70». В кадре девочка избивает мужчину до крови и говорит, что это за издевательства над ее матерью.

«В доме по улице Свердлова в селе Бакчар несовершеннолетней девушкой были причинены телесные повреждения мужчине 1979 года», — сообщило ГУ МВД по Томской области.

Полицейские опросили участников конфликта, назначили экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства и мотив произошедшего.