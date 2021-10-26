Подросток в Томской области избила отчима, заступаясь за мать

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Девочка-подросток в Бакчаре Томской области избила 42-летнего отчима, полиция проводит проверку по факту происшествия.
Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале «Регион-70». В кадре девочка избивает мужчину до крови и говорит, что это за издевательства над ее матерью.
«В доме по улице Свердлова в селе Бакчар несовершеннолетней девушкой были причинены телесные повреждения мужчине 1979 года», — сообщило ГУ МВД по Томской области.
Полицейские опросили участников конфликта, назначили экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства и мотив произошедшего.
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