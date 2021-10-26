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ТНТ представил сериалы нового сезона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

 Зрители увидят продолжения двух грандиозных сериалов — «Универ» и «Полярный», также будут выпущены новые проекты, сообщила пресс-служба ТНТ.

В новом сезоне и уже в этом году покажут сериал «Универ. 10 лет спустя», который расскажет о взрослой жизни героев «Универа» и «Универа. Новой общаги», а также второй сезон комедии «Полярный» с Михаилом Пореченковым.

В течение года в эфир с новыми сезонами вернутся «Реальные пацаны», «Год культуры» с Федором Бондарчуком, «Отпуск» и «Девушки с Макаровым» с Павлом Майковым, и «Милиционер с Рублевки» с Артемом Сучковым.

Также на ТНТ выйдут совершенно новые сериалы. Это комедии «Исправление и наказание» с Анной Михалковой и Тимофеем Трибунцевым, «Телохранители» с Анатолием Журавлевым, «Стрим» с Денисом Власенко, «Вася-Праздник» с Ильей Глинниковым.

Новым спин-оффом обрастет популярная вселенная «Полицейского с Рублевки» — это будет сериал «Детективное агентство Игоря Мухича» с Романом Поповым.

Событиями для всей индустрии станут долгожданный новый сериал Семена Слепакова и Петра Буслова «Неприличные деньги» с Ксенией Рапопорт и Константином Хабенским, визуально необычный детективный сериал «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным, а также драмеди «Мне плевать, кто вы» с Денисом Власенко.

Также в эфир выйдет сериал «Вне себя», который станет для канала жанровым экспериментом. В главных роляхолях — Евгений Стычкин, Елена Лядова и Евгений Цыганов.

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