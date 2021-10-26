Прямые рейсы на Пхукет запустили из Новосибирска и Иркутска

Авиакомпания S7 запустила прямые регулярные рейсы из Новосибирска, Иркутска и Владивостока на Пхукет.

Из Иркутска на Пхукет полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам, начиная с 11 ноября. Вылет из аэропорта Иркутска в 14.25, прилет на Пхукет в 20.40. Обратный рейс вылетает также в четверг: из аэропорта Пхукета в 22.20, прилет в Иркутск в 06.20 (на следующий день).

Из Новосибирска на Пхукет полеты будут выполняться раз в неделю по субботам, начиная с 13 ноября. Вылет из аэропорта Новосибирска в 12.40, прилет на Пхукет в 20.40. Обратный рейс вылетает также в субботу. Вылет из аэропорта Пхукета в 21.40, прилет в Новосибирск в 05.50 (на следующий день).

Согласно данным официального сайта авиакомпании, перелет на первых рейсах туда-обратно из Новосибирска обойдется в 42 тысячи рублей на человека, из Иркутска — в 31 тысячу.

Сейчас для въезда в Таиланд туристам нужен сертификат о въезде, который оформляется на сайте посольства, подтверждение оплаты отеля, два теста, страховка от коронавируса.