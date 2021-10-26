НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Прямые рейсы на Пхукет запустили из Новосибирска и Иркутска

Источник:
Sibnet.ru
244 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Авиакомпания S7 запустила прямые регулярные рейсы из Новосибирска, Иркутска и Владивостока на Пхукет.

Из Иркутска на Пхукет полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам, начиная с 11 ноября. Вылет из аэропорта Иркутска в 14.25, прилет на Пхукет в 20.40. Обратный рейс вылетает также в четверг: из аэропорта Пхукета в 22.20, прилет в Иркутск в 06.20 (на следующий день).

Из Новосибирска на Пхукет полеты будут выполняться раз в неделю по субботам, начиная с 13 ноября. Вылет из аэропорта Новосибирска в 12.40, прилет на Пхукет в 20.40. Обратный рейс вылетает также в субботу. Вылет из аэропорта Пхукета в 21.40, прилет в Новосибирск в 05.50 (на следующий день).

Согласно данным официального сайта авиакомпании, перелет на первых рейсах туда-обратно из Новосибирска обойдется в 42 тысячи рублей на человека, из Иркутска — в 31 тысячу.

Сейчас для въезда в Таиланд туристам нужен сертификат о въезде, который оформляется на сайте посольства, подтверждение оплаты отеля, два теста, страховка от коронавируса.

Еще по теме
Озеро и жилмассив в Шерегеше запланировали на месте закрытой колонии
Это не отпуск: чем рискуют ноябрьские туристы
Объявлена официальная дата открытия сезона в Шерегеше
Глава Кузбасса нашел альтернативу Шерегешу
смотреть все
Новосибирск #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Подросток в Томской области избила отчима, заступаясь за мать
Прямые рейсы на Пхукет запустили из Новосибирска и Иркутска
Хоккеист умер в Новосибирске после матча
Отшельнице Агафье Лыковой найдут нового помощника
Самое популярное
Объявлена официальная дата открытия сезона в Шерегеше
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Путин провозгласил конец капитализма
Обсуждение (0)
О самом главном
Народные приметы: почему не отмечают 40 лет
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
46
Японцы призвали отобрать Курилы силой
38
Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО
34
Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»
33
Госдеп отнес россиян к «бездомным национальностям»
25
Путин рассказал об уникальных отношениях России и Израиля
Sibnet.Ru