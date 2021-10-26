Дилер обозначил лучшее время для покупки и продажи авто

Самое лучшее время приобрести новый автомобиль и продать свой — сейчас, нет смысла ждать, что цены подешевеют, сообщил руководитель отдела продаж одного из подразделений компании «Авилон» Павел Червяков.

Дефицит автомобилей и комплектующих продолжит сохраняться в отрасли в ближайшие месяцы, что, скорее всего, снова подстегнет рост стоимости. Вероятнее всего, до конца 2021 года машины еще подорожают, цитирует Червякова агентство «Прайм».

Продавать автомобиль сейчас тоже выгодно, так как вторичный рынок достаточно быстро реагирует вслед за рынком новых автомобилей — следом повышаются цены. Обмен машин, по словам эксперта, лучше производить «в моменте»: то есть продали свой автомобиль, и сразу же приобрели новый.

«А если, например, продать сейчас и только через 4-5 месяцев купить, то может получиться так, что автовладелец сейчас продал за одну сумму, а через пять месяцев было бы возможно продать дороже. Плюс ко всему и новые машины подрастут в цене», — подчеркнул Червяков.

Что касается скидок, то, по мнению специалиста, в ближайшие месяцы глобальных скидок по авторынку в целом ожидать не стоит.