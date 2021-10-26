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Хоккеист умер в Новосибирске после матча

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/sibhl

Защитник ХК «Легион» Константин Гнездилов умер после матча любительских хоккейных команд в Новосибирске, следователи проводят проверку.

«После матча 24 октября ушел из жизни защитник ХК «Легион» Гнездилов Константин. Выражаем глубочайшее соболезнование его семье, родным и близким. Он был добрым и отзывчивым товарищем, как на льду, так и в жизни, таким он останется для нас навсегда», — говорится в сообщении Сибирской хоккейной лиги.

По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, следователи проведут проверку по факту смерти 44-летнего хоккеиста на территории стадиона СКА в Октябрьском районе Новосибирска.

Сибирская хоккейная лига — любительская хоккейная лига, действующая в Новосибирске. В лиге играют больше 50 команд.

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