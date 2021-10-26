Выбран российский фильм-номинант на «Оскар»

Российский Оскаровский комитет выбрал фильм-номинант на «Оскар» от России. Им стала картина о кавказской семье «Разжимая кулаки».

«Два претендента было серьезных. Это "Капитан Волкогонов бежал" и "Разжимая кулаки". А дальше проголосовали, и такие результаты», — сказал ТАССчлен комитета Алексей Учитель.

Сюжет фильма разворачивается в небольшом североосетинском шахтерском городке Мизур. Туда после трагических событий перевозит свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой.

Старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город — Ростов — на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега. Ада уже взрослая девушка, но отец по-прежнему видит ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем казалось.

Председатель российского Оскаровского комитета Павел Чухрай отметил, что у фильмов социальной тематики и картин, которые рассказывают "истории про людей", больше шансов на премии "Оскар", но окончательного решения зарубежных экспертов предсказать невозможно.

«Это гадание на кофейной гуще. Я считаю, что надо выбирать то, что вы считаете успешным, получившимся, значительным здесь, а дальше там будут разбираться», — цитирует ТАСС Чухрая.