Регоператор решил взыскать 888 млн рублей с красноярских властей

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Красноярской правобережной технологической зоны Красноярского края «Росттех» потребовал взыскать с министерства тарифной политики Красноярского края убытки в размере 888 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Арбитражного суда.

Заявитель считает, что при утверждении единого предельного тарифа министерством учтены не все расходы регионального оператора, в результате чего истцу причинены убытки в сумме 888 миллионов рублей, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

В материалах также указано, что в июне Красноярский краевой суд по административному иску «Росттеха» признал корректирующие тариф приказы недействующими.

В соответствии со статьей 127 АПК РФ вопрос о принятии искового заявления к производству Арбитражного суда Красноярского края будет решен в течение пяти рабочих дней.