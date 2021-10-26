Регоператор решил взыскать 888 млн рублей с красноярских властей

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Красноярской правобережной технологической зоны Красноярского края «Росттех» потребовал взыскать с министерства тарифной политики Красноярского края убытки в размере 888 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Арбитражного суда.
Заявитель считает, что при утверждении единого предельного
тарифа министерством учтены не все расходы регионального оператора, в
результате чего истцу причинены убытки в сумме 888 миллионов рублей, что
послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.
В материалах также
указано, что в июне Красноярский краевой суд по административному иску
«Росттеха» признал корректирующие тариф приказы недействующими.
В соответствии со статьей 127 АПК РФ вопрос о принятии
искового заявления к производству Арбитражного суда Красноярского края будет
решен в течение пяти рабочих дней.