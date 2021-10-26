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Карпин не вызвал Дзюбу на ноябрьские матчи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не вошел в расширенный список сборной России по футболу на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022,тренерский штаб будет выбирать из 41 футболиста.

Валерий Карпин, назначенный главным тренером сборной в сентябре, не вызывал Дзюбу на матчи с Кипром и Мальтой. В октябре форвард «Зенита» сам отказался от вызова в сборную.

«Было ли у меня или членов тренерского штаба сейчас общение с Артемом? Нет», — прокомментировал решение Карпин.

Всего в расширенный список включен 41 футболист: пять вратарей, 11 защитников, 20 полузащитников и пять нападающих. Впервые в сборную вызваны голкипер норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин и нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев.


«Нужно также учесть, что из этого списка некоторые игроки только начинают выходить после травм, есть еще и футболисты, которые "висят" на желтых карточках в сборной и могут по причине дисквалификаций пропустить матч с Хорватией», — уточнил главный тренер.

Матч с командой Кипра пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, игра с хорватами — 14 ноября в Сплите. Сборная России лидирует в отборочной группе H c 19 очками после восьми проведенных матчей.

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