НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Машина ДПС и внедорожник столкнулись в Новосибирске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
489 0

Внедорожник повернул в неположенном месте и столкнулся с машиной ДПС на улице Кошурниковой в Новосибирске, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В понедельник в 16.29 водитель на автомобиле Toyota Surf, двигаясь по улице Кошурникова в сторону станции метро «Золотая нива», совершил поворот на улицу Красина в месте, где это запрещено.

Выехав на полосу, предназначенную для встречного движения совершил столкновение с автомобилем ДПС — Skoda.

В результате ДТП пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Еще по теме
Пять человек пострадали в ДТП с лесовозом на трассе в Кузбассе
Мужчина в Новосибирске погиб на дороге от двойного наезда
Троллейбус протаранил маршрутку в Омске
Civic на «липучках» перевернулся после наезда на знак в Хакасии
смотреть все
Новосибирск #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Подросток в Томской области избила отчима, заступаясь за мать
Прямые рейсы на Пхукет запустили из Новосибирска и Иркутска
Хоккеист умер в Новосибирске после матча
Отшельнице Агафье Лыковой найдут нового помощника
Самое популярное
Объявлена официальная дата открытия сезона в Шерегеше
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Путин провозгласил конец капитализма
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Uynachalnica

Как им с работой то не повезло! Может лучше на завод с тамошней столовой?!

лачинов

Как же надоело это лукавство. Слышали уже все эти сказки. Рост мировых цен заставляет поднимать цены...

Иркут 69

Ну конечно, вечная отмазка... 😀Мир виноват, а мы снова белые и пушистые Из за проклятого госдепа гречка...

Uynachalnica

"Правительство России не может остановить скачкообразный рост цен на продукты из-за давления мирового...
Sibnet.Ru