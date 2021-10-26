Машина ДПС и внедорожник столкнулись в Новосибирске. ВИДЕО

Внедорожник повернул в неположенном месте и столкнулся с машиной ДПС на улице Кошурниковой в Новосибирске, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В понедельник в 16.29 водитель на автомобиле Toyota Surf, двигаясь по улице Кошурникова в сторону станции метро «Золотая нива», совершил поворот на улицу Красина в месте, где это запрещено.

Выехав на полосу, предназначенную для встречного движения совершил столкновение с автомобилем ДПС — Skoda.

В результате ДТП пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.