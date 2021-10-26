Утверждена форма сертификата о вакцинации от коронавируса

Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и перенесенном коронавирусе, такой приказ ведомства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации

«Утвердить форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — сказано в документе.

Из приказа следует, что сертификат автоматически формируется в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. В сертификате отдельно предусматривается место для QR-кода.

Приказ вступает в силу с 8 ноября. Сертификаты, которые россияне получили до этой даты, автоматически переоформят на портале «Госуслуги» до 1 марта 2022 года.