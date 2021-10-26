НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин и Джонсон решили наладить отношения

Источник:
Sibnet.ru
587 1
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что Москве и Лондону нужно наладить взаимодействие по ряду направлений, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

«Президент России и премьер-министр Великобритании обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях. Выражено обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений», — говорится в сообщении.

Во время разговора было «условлено, что по затронутым в беседе вопросам стороны будут поддерживать необходимые контакты», уточнили в Кремле

«Премьер-министр Борис Джонсон дал понять, что нынешние отношения Великобритании с Россией не те, что нам нужны. Он сказал, что сохраняются значительные двусторонние трудности, в том числе отравления в Солсбери в 2018 году», — отметила пресс-служба главы британского правительства.

Ранее Джонсон заявил, что не теряет надежду на улучшение отношений с Россией. «Я всегда надеюсь, что отношения с Россией наладятся, но боюсь, что до сих пор с точки зрения Великобритании это было довольно разочаровывающим», — заявил он.

Еще по теме
Лавров подшутил над отношениями России и НАТО
Министр обороны Германии пригрозила России ядерным оружием
Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО
Провалы Байдена превратили его в «хромую утку»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Подросток в Томской области избила отчима, заступаясь за мать
Прямые рейсы на Пхукет запустили из Новосибирска и Иркутска
Хоккеист умер в Новосибирске после матча
Отшельнице Агафье Лыковой найдут нового помощника
Самое популярное
Объявлена официальная дата открытия сезона в Шерегеше
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Путин провозгласил конец капитализма
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин и Джонсон решили наладить отношения
Депутаты приступят к отмене техосмотра в ноябре
Утверждена форма сертификата о вакцинации от коронавируса
Дилер обозначил лучшее время для покупки и продажи авто
О самом главном
Народные приметы: почему не отмечают 40 лет
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Uynachalnica

Как им с работой то не повезло! Может лучше на завод с тамошней столовой?!

лачинов

Как же надоело это лукавство. Слышали уже все эти сказки. Рост мировых цен заставляет поднимать цены...

Иркут 69

Ну конечно, вечная отмазка... 😀Мир виноват, а мы снова белые и пушистые Из за проклятого госдепа гречка...

Uynachalnica

"Правительство России не может остановить скачкообразный рост цен на продукты из-за давления мирового...
Sibnet.Ru