Путин и Джонсон решили наладить отношения

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что Москве и Лондону нужно наладить взаимодействие по ряду направлений, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

«Президент России и премьер-министр Великобритании обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях. Выражено обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений», — говорится в сообщении.

Во время разговора было «условлено, что по затронутым в беседе вопросам стороны будут поддерживать необходимые контакты», уточнили в Кремле

«Премьер-министр Борис Джонсон дал понять, что нынешние отношения Великобритании с Россией не те, что нам нужны. Он сказал, что сохраняются значительные двусторонние трудности, в том числе отравления в Солсбери в 2018 году», — отметила пресс-служба главы британского правительства.

Ранее Джонсон заявил, что не теряет надежду на улучшение отношений с Россией. «Я всегда надеюсь, что отношения с Россией наладятся, но боюсь, что до сих пор с точки зрения Великобритании это было довольно разочаровывающим», — заявил он.