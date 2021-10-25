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Взрыв газа разрушил многоэтажку в Набережных Челнах

Источник:
РИА Новости
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Фото: © МЧС РФ

Взрыв газа частично разрушил пятиэтажный жилой дом в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, в результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме на улице Татарстан повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

На место прибыли четыре бригады скорой помощи. Одного из пострадавших извлекли из-под завалов и госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Известно, что эпицентр находился в квартире на четвертом этаже.

Согласно данным МЧС, всего пострадали четыре человека, их передали медикам. Еще 32 жильца эвакуировали.

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