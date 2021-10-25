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Windows 11 получила Google Play

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Магазин Google Play появился в Windows 11, однако пока для его запуска пользователю потребуется модифицировать операционную систему.

Разработчик под ником ADeltaX сообщил в своем Twitter, что ему удалось развернуть под Windows 11 полноценный магазин приложений Google Play. С его помощью можно устанавливать любые Android-приложения.

Способ добавления магазина в Windows 11 специалист опубликовал на сервисе Github. Он предполагает, что в будущем новейшая операционная система от Microsoft добавит данную опцию официально.

Участники программы предварительного тестирования Windows 11 с 20 октября могут запускать на своих компьютерах приложения для операционной системы Android. Но пока мобильные приложения устанавливаются через магазин Microsoft Store.

Тема: Человек и компьютер
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