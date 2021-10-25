Windows 11 получила Google Play

Магазин Google Play появился в Windows 11, однако пока для его запуска пользователю потребуется модифицировать операционную систему.
Разработчик под ником ADeltaX сообщил в своем Twitter, что ему удалось развернуть под Windows 11 полноценный магазин приложений Google Play. С его помощью можно устанавливать любые Android-приложения.
Способ добавления магазина в Windows 11 специалист опубликовал на сервисе Github. Он предполагает, что в будущем новейшая операционная система от Microsoft добавит данную опцию официально.
Участники программы предварительного тестирования Windows 11 с 20 октября могут запускать на своих компьютерах приложения для операционной системы Android. Но пока мобильные приложения устанавливаются через магазин Microsoft Store.
UynachalnicaКак им с работой то не повезло! Может лучше на завод с тамошней столовой?!
Иркут 69Что то не видно по их физиономиям, что б их плохо кормили... 😀
WSG0600-164-164Бурбон с омарами не подают? Скорее чёрной икры не хватает. А что места мало так, это хорошо, хоть друг...
Feed your headИдиотия на Окраине прогрессирует.Туда де6илам и дорога.