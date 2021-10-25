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Лавров подшутил над отношениями России и НАТО

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Отношения между Россией и НАТО не являются катастрофическими по причине их полного отсутствия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт.

«Отношения между РФ и НАТО нельзя назвать катастрофическими, потому что катастрофическим может быть только то, что реально существует. У нас никаких отношений с НАТО нет», — сказал глава российского МИД.

Лавров прибыл в норвежский город Тромсе, чтобы принять участие в министерской сессии с участием глав МИД Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии и представителей Европейской комиссии.

НАТО в начале октября объявила о сокращении численности миссии России при организации с 20 до десяти человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены.

18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО. Кроме того, будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.

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