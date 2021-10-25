Деревянный нож оказался прочнее и острее стального

Исследователи из Университета Мэриленда нашли способ упрочить древесину в 23 раза. Изготовленный из такого материала нож в три раза острее и прочнее ножей из стандартной нержавеющей стали.

Ученым удалось убрать из древесины мягкие компоненты — гемицеллюлозу и лигнин — без повреждения целлюлозного каркаса. Затем материал подвергли прессованию при высокой температуре, пишет Phys.Org.

На финальном этапе изделие из закаленной древесины покрыли минеральным маслом для предотвращения впитывания воды. Отмечается, что ножи из такого дерева также можно затачивать, как и стальные.

Испытания показали, что гвозди из такой древесины такие же крепкие и острые, как и стальные. В перспективе из закаленного дерева можно будет изготавливать паркет с невероятными показателями прочности.