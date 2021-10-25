Песков объяснил подорожание продуктов

Правительство России не может остановить скачкообразный рост цен на продукты из-за давления мирового рынка, которое приводит к инфляции, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это и инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане их повышения», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков уточнил, что российские власти постоянно контролируют цены на продовольственные товары и пытаются не допустить резкого роста. По его словам, поручению президента России Владимира Путина правительство наладило соответствующие механизмы.

Министерство экономического развития ранее повысило прогноз по инфляции с 5,8 до 7,4% по итогам 2021 года. Факторами повышения продовольственной инфляции стали нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускоренный темп роста цен на мясо.