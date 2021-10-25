Боевой робот «Маркер» получил полноценное машинное зрение

Новейший российский робот «Маркер» получил самые современные модули, наделяющие его настоящим машинным зрением, сообщил доцент Московского авиационного института Борис Вишняков.

«Мы разработали модули работы с оборудованием, модуль распознавания объектов в 2D и 3D, модуль семантической сегментации, модуль вычисления глубины, модуль автоматической локализации себя в пространстве и построения траектории своего движения, модуль вычисления семантической карты проходимости, а также <…> модули автономного движения», — цитирует ТАСС Вишнякова.

По его словам, в процессе создания «Маркера» для систем технического зрения был разработан и обучен огромный набор нейронных сетей, которые были впоследствии оптимизированы для построения динамической семантической модели сцены в реальном времени, так что платформа понимает, какие объекты находятся вокруг нее, чтобы оптимальным образом проехать по заданному маршруту.

Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» разработана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника", стартовавшего в 2018 году. Цель проекта — создание и проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники.