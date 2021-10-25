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Боевой робот «Маркер» получил полноценное машинное зрение

Источник:
ТАСС
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Новейший российский робот «Маркер» получил самые современные модули, наделяющие его настоящим машинным зрением, сообщил доцент Московского авиационного института Борис Вишняков.

«Мы разработали модули работы с оборудованием, модуль распознавания объектов в 2D и 3D, модуль семантической сегментации, модуль вычисления глубины, модуль автоматической локализации себя в пространстве и построения траектории своего движения, модуль вычисления семантической карты проходимости, а также <…> модули автономного движения», — цитирует ТАСС Вишнякова.

По его словам, в процессе создания «Маркера» для систем технического зрения был разработан и обучен огромный набор нейронных сетей, которые были впоследствии оптимизированы для построения динамической семантической модели сцены в реальном времени, так что платформа понимает, какие объекты находятся вокруг нее, чтобы оптимальным образом проехать по заданному маршруту.

Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» разработана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника", стартовавшего в 2018 году. Цель проекта — создание и проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники.

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