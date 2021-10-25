Старый дом отшельницы Агафьи Лыковой восстановили после пожара, сообщил на своей странице в Facebook директор заповедника Виктор Непомнящий.
«Несмотря на все сложности и препятствия, сообща, всем миром,
удалось, правда чуть позже запланированного, но все же завершить восстановление
пострадавшего от пожара дома», — написал Непомнящий.
На участке «Заимка Лыковых» 7 сентября произошло возгорание.
Причиной пожара в старом доме могла стать неисправность печи, пожар начался на
крыше и распространился от дымохода. Площадь пожара составила 30 квадратных
метров. В результате пожара никто не пострадал.
По данным ГУ МЧС по Хакасии, один из волонтеров решил
остаться на ночь в этом доме, растопил печь и пошел к остальным обитателям
заимки пить чай. Пожар ликвидировали волонтеры, которые в тот момент находились
на заимке. Огонь тушили ведрами и мотопомпой, так же их усилиями удалось
предотвратить переход огня на соседние постройки. Новый дом отшельницы,
построенный в этом году, от пожара не пострадал.