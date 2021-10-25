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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Дом отшельницы Агафьи Лыковой восстановили после пожара

Источник:
Sibnet.ru
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Старый дом отшельницы Агафьи Лыковой восстановили после пожара, сообщил на своей странице в Facebook директор заповедника Виктор Непомнящий.

«Несмотря на все сложности и препятствия, сообща, всем миром, удалось, правда чуть позже запланированного, но все же завершить восстановление пострадавшего от пожара дома», — написал Непомнящий.

На участке «Заимка Лыковых» 7 сентября произошло возгорание. Причиной пожара в старом доме могла стать неисправность печи, пожар начался на крыше и распространился от дымохода. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

По данным ГУ МЧС по Хакасии, один из волонтеров решил остаться на ночь в этом доме, растопил печь и пошел к остальным обитателям заимки пить чай. Пожар ликвидировали волонтеры, которые в тот момент находились на заимке. Огонь тушили ведрами и мотопомпой, так же их усилиями удалось предотвратить переход огня на соседние постройки. Новый дом отшельницы, построенный в этом году, от пожара не пострадал.

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