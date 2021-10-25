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Перечислены главные особенности вождения зимой и осенью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сцепление с дорогой меняется вместе с погодными условиями, поэтому в первое время после осенних заморозков водителям стоит быть аккуратнее, предупредил председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

«Как только наступают первые заморозки, начинаются легкие ДТП: водители маневрируют, забывая, что автомобиль не может так быстро остановиться, как это было, допустим, месяц или неделю назад», — сказал Канаев в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что нужно быть внимательнее на дороге и «обозначать» себя для других автомобилистов.

«Вовремя показанный поворот, не резкое, а плавное торможение сберегут не только ваши нервы и ваш автомобиль, но и помогут окружающим, им будет легче ориентироваться на дороге», — сказал Канаев.

Кроме того, следует быть осторожнее на пешеходных переходах — это касается и водителей, и пешеходов. «Когда снег, слякоть, точно так же, как и летом после дождя, на дороге скользко, свет бликует от дороги, и не всегда видно пешеходов. Водитель и пешеход должны быть внимательны. Всегда лучше снизить скорость, даже если вы не видите никого на пешеходном переходе», – посоветовал Канаев.

Нужно подготовить сам автомобиль к холодам, чтобы состояние машины отвечало условиям зимней эксплуатации: проверить уровень всех жидкостей и вовремя сменить резину.

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