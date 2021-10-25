Google выпустит самый дешевый смартфон

Компания Google совместно с индийским производителем Reliance Jio выпустит смартфон Jio Phone Next, который позиционируется разработчиками, как «самый дешевый в мире». Продажи новинки стартуют 11 ноября.

Так, Jio Phone Next получит процессор Snapdragon 215, вышедший еще в 2019 году. Его также оснастят дисплеем диагональю 5,5 дюйма и 13-мегапиксельной основной камерой. Программной основой для смартфона станет фирменная оболочка Pragati OS, основанная на Android.

В телефоне будет установлена аккумуляторная батарея емкостью 2500 мАч. Jio Phone Next будет доступен в двух вариантах: Basic и Advanced, разница будет заключаться в наборах оперативной и флеш-памяти.

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Официальная цена новинки пока не объявлена. По данным инсайдеров, она составит порядка 60 долларов. На первом этапе «самый дешевый в мире смартфон» будут продавать в Индии, в дальнейшем возможен выход на международный рынок.