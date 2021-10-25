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Работникам предоставят два выходных за вакцинацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин поручил обеспечить для россиян, сделавших прививку от COVID-19, по два дополнительных выходных, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <…> освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Кроме этого, сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется переводить на удаленку на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета.

Путин также поручил правительству существенно увеличить объемы тестирования населения на коронавирус, в том числе и при помощи экспресс-тестов, одновременно нарастив темпы вакцинации.

Еще одно распоряжение касается закупок для регионов дорогостоящих препаратов, необходимых для лечения больных коронавирусной инфекцией. Властям поручили проводить ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая медицинский кислород.

Тема: Коронакризис
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Политика #Россия #Здоровье #Новости COVID19
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