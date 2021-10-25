НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Службы доставки приготовились к ажиотажу в нерабочие дни

Источник:
«Известия»
221 0
Фото: © Sibnet.ru

Ритейлеры и сервисы доставки еды настроились на повышенный спрос продуктов и готовой продукции во время нерабочих дней с конца октября по 7 ноября.

В торговой сети «Лента» в нерабочие дни ожидают роста спроса на товары длительного и короткого срока хранения, сказали «Известиям» в компании. В пресс-службе ритейлера уточнили: его пик может прийтись сразу на начало длинных выходных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОскар на велосипеде: один день с курьером

Эффект нерабочих дней на онлайн-торговлю начнет сказываться со следующей недели, отметили в Ozon. В нерабочие дни в сервисе ожидают повышенного спроса на быструю доставку продуктов и готовой еды.

В сфере доставки еды можно ожидать роста спроса на 10–20%, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Россияне уже начали делать покупки впрок: за сутки 20 октября, когда было объявлено о нерабочих днях, штучные продажи консервов выросли на 12% по сравнению с 13 октября, продажи макарон и круп — на 15%, сообщили в OZON.

Еще по теме
Крупы в России подскочат в цене
Вице-премьер предупредил о новом витке цен на овощи
Колбасы и сосиски подскочат в цене
Легенда бурятской борьбы будет лечить кобыльим молоком в санатории
смотреть все
Экономика #Продукты #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дом отшельницы Агафьи Лыковой восстановили после пожара
Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»
Каждый третий новосибирец поменял работу из-за COVID
Похолодание со снегом пообещали Новосибирску
Самое популярное
Объявлена официальная дата открытия сезона в Шерегеше
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Half-Life 2 получила самый крупный патч
Обсуждение (0)
Картина дня
Работникам предоставят два выходных за вакцинацию
Министр обороны Германии пригрозила России ядерным оружием
Боевой робот «Маркер» получил полноценное машинное зрение
Google выпустит самый дешевый смартфон
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Uynachalnica

Как им с работой то не повезло! Может лучше на завод с тамошней столовой?!

Feed your head

Идиотия на Окраине прогрессирует.Туда де6илам и дорога.

artemizz

Мне кажется, уже можно сделать одну постоянно висящую в топе статью под заголовком "Всё в России подскочит...

Иркут 69

Что то не видно по их физиономиям, что б их плохо кормили... 😀
Sibnet.Ru