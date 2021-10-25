Службы доставки приготовились к ажиотажу в нерабочие дни

Ритейлеры и сервисы доставки еды настроились на повышенный спрос продуктов и готовой продукции во время нерабочих дней с конца октября по 7 ноября.

В торговой сети «Лента» в нерабочие дни ожидают роста спроса на товары длительного и короткого срока хранения, сказали «Известиям» в компании. В пресс-службе ритейлера уточнили: его пик может прийтись сразу на начало длинных выходных.

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Эффект нерабочих дней на онлайн-торговлю начнет сказываться со следующей недели, отметили в Ozon. В нерабочие дни в сервисе ожидают повышенного спроса на быструю доставку продуктов и готовой еды.

В сфере доставки еды можно ожидать роста спроса на 10–20%, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Россияне уже начали делать покупки впрок: за сутки 20 октября, когда было объявлено о нерабочих днях, штучные продажи консервов выросли на 12% по сравнению с 13 октября, продажи макарон и круп — на 15%, сообщили в OZON.