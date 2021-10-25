«Дюна» официально получила продолжение

Режиссер Дени Вильнев снимет вторую часть «Дюны», информацию официально подтвердил генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф.

«Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос», — цитирует Deadline Сарнофф.

Ранее создатели фильма сообщали, что будут снимать продолжение только в случае кассового успеха первой части. С другой стороны, оставить зрителей без продолжения выглядело бы нелогичным.

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По информации издания, в новой части фильма Вильнев планирует уделить большее внимание персонажу актрисы Зендеи.