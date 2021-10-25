Похолодание со снегом пообещали Новосибирску

Похолодание начнется в Новосибирске во вторник, также ожидаются снег и сильный ветер, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Мы ожидаем похолодание в течение вторника, будет ветрено. Осадки будут переходить уже в снег. Конец месяца обещает быть холодным», — сказала собеседница.

По ее словам, во вторник возможен небольшой дождь, днем скорость ветра в порывах будет достигать 10 метров в секунду. Ночью ожидается 3-5, днем – 11-13 градусов выше нуля.

В ночь на среду уже возможен небольшой снег, днем — преимущественно без осадков. Ночью ветер в порывах усилится до 20 метров в секунду, днем местами будет дуть со скоростью 16 метров в секунду. Ночные температуры будут на уровне 1-3 градусов ниже нуля, днем — 1-3 градусов выше нуля.

Четверг будет преимущественно без осадков, скорость ветра в порывах ожидается до 15 метров в секунду. Ночью будет 2-4 градусов холода, днем — 3-5 градусов тепла.