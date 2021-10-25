Разработчики «Спутника V» назвали оптимальный срок для ревакцинации

Оптимальный срок ревакцинации от коронавирусной инфекции — полгода после первой прививки, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ревакцинироваться можно раньше чем через полгода, вреда для организма не будет, однако и особой пользы тоже, уточнил он. По словам Гинцбурга, если у человека высокий уровень антител, ревакцинация поднимет его незначительно.

«Никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий», — отметил специалист.

Гинцбург пояснил, что полгода — минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне, что обеспечивает защиту. Он отметил, что высокий уровень защитных антител нужно поддерживать из-за появления дельта-штамма коронавируса.