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Разработчики «Спутника V» назвали оптимальный срок для ревакцинации

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Оптимальный срок ревакцинации от коронавирусной инфекции — полгода после первой прививки, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ревакцинироваться можно раньше чем через полгода, вреда для организма не будет, однако и особой пользы тоже, уточнил он. По словам Гинцбурга, если у человека высокий уровень антител, ревакцинация поднимет его незначительно.

«Никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий», — отметил специалист.

Гинцбург пояснил, что полгода — минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне, что обеспечивает защиту. Он отметил, что высокий уровень защитных антител нужно поддерживать из-за появления дельта-штамма коронавируса.

Тема: Коронакризис
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Uynachalnica

Как им с работой то не повезло! Может лучше на завод с тамошней столовой?!

Feed your head

Идиотия на Окраине прогрессирует.Туда де6илам и дорога.

artemizz

Мне кажется, уже можно сделать одну постоянно висящую в топе статью под заголовком "Всё в России подскочит...

Иркут 69

Что то не видно по их физиономиям, что б их плохо кормили... 😀
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