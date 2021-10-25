Кинотеатры и фудкорты закроют в Томской области из-за COVID

Томский оперштаб принял решение закрыть в регионе кинотеатры, фудкорты и детские игровые залы с 30 октября по 7 ноября, сообщил в понедельник департамент здравоохранения региона.

«У нас не будет локдауна, полного закрытия учреждений и целых сфер, как в некоторых регионах. Будут открыты торговые центры, однако развлекательная инфраструктура в них работать не будет – будут закрыты кинотеатры, детские игровые залы, а фудкорты будут работать только на доставку или на вынос. В таком же режиме мы рекомендуем работать и остальным учреждениям общепита», — сказал губернатор региона Сергей Жвачкин.

Работа кинотеатров с 30 октября будет приостановлена как в торговых центрах, так и за их пределами. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.

Работодателям рекомендовано перевести непереболевших и непривитых работников в возрасте от 60 лет на дистанционный режим.

«Дежурные группы в яслях и детских садах будут открыты 1-3 ноября, так как для работников cлужб жизнеобеспечения, органов власти и правоохранительных органов выходных не будет», — говорится в сообщении.