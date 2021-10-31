НАТО утвердило план войны с Россией

Североатлантический альянс впервые со времен окончания холодной войны принял всеобъемлющий план по обороне от потенциальных атак России, пишет немецкое издание Sddeutsche Zeitung.

План НАТО охватывает различные сценарии, начиная от обычных военных атак и гибридной войны до кибератак и дезинформации, а также их комбинаций и одновременных атак, например, в Балтийском и Черноморском регионах, приводит издание содержание документа.

Так альянс сделал выводы из «изменившейся с 2014 года ситуации в сфере безопасности», после событий на Украине, отмечает автор статьи. По его мнению, план обороны — также ответ на то, что Москва вооружается ядерным оружием средней дальности и разрабатывает новые системы вооружений.

Так, недавно российские вооруженные силы испытали на учениях боевых роботов, они также работают над использованием искусственного интеллекта и модернизируют системы космического базирования, говорится в статье.

В то же время альянс должен оставаться открытым для диалога с Кремлем, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.